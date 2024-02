Pokaż całość

Jeśli wg prawa nie musisz być biologicznym ojcem, by móc uznać ojcostwo, a tak jest w artykule, to po co ci testy. Obecnie on jest zgodnie z prawem ojcem tych dzieci, teoretycznie ma się opiekować lub płacić alimenty, a jak nie będzie, to tą kasę będzie płacić państwo, czyli podatnicy. Socjal zawsze kończy się tak samo, coraz większą grupa dyma coraz mniejszą grupę. Ale nie mam złudzeń, że ludzkość nadal będzie