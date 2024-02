Wojska pancerne z tzw. szpicy NATO ćwiczą na poligonie w Drawsku Pomorskim. Stamtąd ruszą na wschód i przeprawią się przez Wisłę, by dotrzeć do Bemowa Piskiego. "Kolumny pojazdów ruszą na wschód” – informuje Dowództwo Generalne rodzajów Sił Zbrojnych. I apeluje, by zachować spokój i nie robić zdjęć.