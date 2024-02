Ja to mam wrażenie, że młodzi to już nie potrafią oddychać normalnym powietrzem, ani rozpoznawać dźwięków otoczenia.



Idzie taki matoł do lasu z elektronicznym papierosem i w słuchawkach na uszach.

Jakby mu w lesie zabrać papierosa to zacząłby się dusić, a po usłyszeniu odgłosów natury uciekłby w panice. XD