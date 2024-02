Programisci dziś klepią kod w edytorze, a niedługo będą klepać jakiś bardzo wysokopoziomowy kod, który AI skompiluje do kodu wynikowego lub wykona na sobie jako maszynie wirtualnej. Po prostu będzie to kolejne narzędzie ktore jeszcze bardziej zwiększy 'przepaść' pomiędzy kodem programu a sprzętem. Ale nie będzie to tak, że biznesmen siądzie przed AI, powie: zrób mi appkę która robi to i to, po czym zacznie tą appke sprzedawać, licząc miliony zarobionych dolarów Pokaż całość