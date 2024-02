Tak to wygląda z wieloma dyplomami. Szczególnie dotyczy tych którzy oprócz studiów, pracują na etacie, prowadzą organizację non-profit, biegają maratony i to wszystko jednocześnie.Czasami wystarczy mieć starego jako rektora (vide https://pl.wikipedia.org/wiki/Barbara_Nowacka), czasami indywidualny tok studiów (kumaci wiedzą o co chodzi). Uczelnie to beton i najczęściej to trzeba mieć znajomości aby gdzieś wyżej dojść. A już na pewno dyplom nie mówi o kompetencjach.