Wykopki nie mają bólu o rozwiązłość obcych kobiet, tylko o to, że są rozwiązłe, ale nie z nimi xD, stąd taka nienawiść. Gdybyśmy przenieśli się do dzisiejszych czasów i zamiast "Zdradzała go nawet z prostymi rybakami" było "Zdradzała go nawet z prostymi Wykopkami" to już byłoby ok.