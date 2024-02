Gościu ode mnie z roboty adoptował ze schroniska żbika XD (W schronisku myśleli, że to kot)

Pojechali do weterynarza jak był mały, dostał szczepionki chipa i książeczkę.

Tak rósł, że szok. Problem się zaczął jak sąsiadowi kury zaczęły ginąć, odrapał jego syna i syczał.

Zawieźli go do innego weta a ten "Panie ale w domu nie można trzymać Żbików" no i ogółem go wypuścili do lasu.

Koniec Historii.