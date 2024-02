Pomyślcie o tym w ten sposób: PiS w opór kasy z dotacji dla partii nie wziął tej kasy i nie wydał na wewnętrzną "promocję" partii tylko nawet takie "drobne" chcieli wyciągnąć na lewo, niezgodnie z prawem.



Gdyby miało możliwość kupić sobie płatki śniadaniowe za pieniądze z ministerstwa to by to zrobili!