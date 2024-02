Można by bez problemu zrobić to jedną ustawą w Polsce jednocześnie eliminując zagrożenie ze strony dopalaczy tak jak zrobiła to Portugalia i Hiszpania, jednocześnie robiąc z Polski kraj atrakcyjny turystycznie i wnieść miliony do budżetu, ale po co? Lepiej dalej bać się kościoła i wspomagać mafie