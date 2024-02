W USA nie ma tak rozbudowanego socjalu jak w UE więc finalnie ten nielegalny imigrant i tak wcześniej czy później (a raczej wcześniej) będzie musiał ostro ruszyć d.. i pracować, żeby nie umrzeć z glodu. A wtedy będzie płacił podatki i budował PKB kraju. Jeżeli zacznie fikać to zostanie szybko spacyfikowany. Nawet jeżeli dzisiejsza administracja przymyka na to oko to prawo się nie zmieniło i za rok, dwa kiedy dojdą do wniosku, Pokaż całość