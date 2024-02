Nie rozumiem dlaczego baryłka ropy cały czas ok 80$ dolar po 4zł a ON ciała drożeje i już blisko 7zł jest. Zresztą 2 lata temu w styczniu przed atakiem Rosji na Ukrainę ropa była po 90$ a dolar był gdzieś za 4,10 to na stacji ON kosztowało ok 5,30zł dziś prawie 7zł jakim cudem? Jedyne wytłumaczenie że robią wszystko aby zlikwidować auta spalinowe i elektryki były konkurencyjne