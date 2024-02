To jest największy rak tego #!$%@? pomysłu jakim jest mieszanie państwa z wyznaniem. Księża nic nie wiedzący o służbie dostają oficerskie stopnie i przywileje. To jest hańba dla munduru i etosu oficera.

Jesli ktoś potrzebuje księdza w wojsku czy innej służbie mundurowej to niech będą jako ochotnicy bez munduru - niech będą księżmi skoro tego chcą.