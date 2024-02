Jak mnie wkurza taka forma dzienikarska:

W aucie jechalo tez 3letnie dziecko, dziecko dlugo wyczekiwane o ktore bardzo sie starano...

Ta? A jakby jechalo zwykle dziecko? Takie niewyczekiwane, no urodzilo sie i juz to co wtedy moze sie jarac, wtedy jakos mniej szkoda?