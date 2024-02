Ja kiedyś oglądałem po SEMem plastiki. Trzeba było je pokryć cienką warstwą przewodzącą, podobnie zresztą robi się np. z próbkami biologicznymi, ale nie w tym rzecz. Jak się za bardzo powiększyło, to plastik zaczynał się topić, bo wiązka elektronów była tak skupiona, że punktowo przegrzewała materiał. Zatem, choć mikroskop był zdolny do znacznie większych powiększeń, to niestety materiał ograniczał jego użycie do jakichś 5000x.