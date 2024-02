W Tokio mieszka 14 mln. ludzi (6500/km2), Warszawa 1.8 mln (3.5k/km2).

50% obszaru Japonii jest demograficznie nieczynna (góry itp.), 100 mln. ludzi mieszka na obszarze trochę większym niż pół Polski. To trochę tak jakby w Polsce mieszkało blisko 200 mln ludzi.



No ktoś może powiedzieć dobra, pewnie w Tokio powierzchni mieszkalnej jest znacznie więcej, więcej budują, lepiej gospodarują terenem, nie mają ROD'ów.

To sprawdzamy: średnia powierzchnia mieszkalna na os. w Tokio: 19.1m2, w Warszawie jest to blisko 32m2.



Ktoś tu z kogoś robi frajera. Mamy do czynienia z bańką spekulacyjną. Czy to oznacza, że niedługo ceny zaczną spadać?

Bańki mają to do siebie, że ich krańcowego poziomu nikt nie jest w stanie przewidzieć. Równie dobrze ceny w Warszawie mogą przekroczyć i 30 tys. zł / m2. Tym bardziej, że są pompowane przez rządowe programy i wcześniej przez ujemne stopy procentowe.