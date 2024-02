Zupełnie z dupy afera, bo to dość logiczne, że policja się takimi rzeczami nie zajmuje, a jeśli wierzyć opisowi na YT, to i tak zrobili dużo więcej, niż leży w ich kompetencjach. Dodatkowo, próbka zboża została już pobrana do badania, natomiast właściciel zapiera się, że zboże zostało zakupione od polskich rolników i obiecał przedstawić faktury. To chyba zamyka temat przynajmniej na najbliższy tydzień-dwa.



Inna sprawa: rolnicy nie blokowali wjazdu, na bramie pojawiły Pokaż całość