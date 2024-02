No dobra, a teraz pytanie do eksperta, dlaczego Serbia nie wjedzie tam armią do Kosowa? O ile się orientuję Kosowo nie jest w NATO. Potencjał militarny jest chyba wielokrotnie wyższy, dodatkowo Kosowo nawet nie jest uznawane jako niepodległe kraj przez wiele państw. Samo zajęcie tak małego terenu, chyba też długo by nie potrwało. Wydaje mi się, że opinia publiczna mocno by się nie oburzyła, jak to jest?