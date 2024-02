Polski certyfikat ekologiczny ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) zboże z Ukrainy. Sami się zaorali xd Jak można dać certyfikat ekologiczny na niezbadane zboże? Żeby produkt był ekologiczny to raz osobne magazyny żeby ziarno z konwencji nie było mieszane z ekologicznym dwa same ziarno do siewu musi być ekologiczne. Jeszcze firma powinna wykonać badania gleby żeby sprawdzić pozostałości substancji chemicznych. Maskara kto na to pozwala…