Im później CPK powstanie, tym później wywrze wpływ na gospodarkę. A będzie budować PKB i dodatkowe przychody podatkowe w wysokości 200 mld zł do 2060 roku. Do 2040 roku to dodatkowe 990 mld zł. Opóźniając CPK, działamy na szkodę polskiej gospodarki - mówi ekspert Andrzej Banucha.