Wojsko to i jesteśmy silniejsi ,ale umysłowo to chyba jednak coś wam nie wychodzi ...zamiast się zbroić, rozwijać gospodarkę to wpieracie jakieś #!$%@? o klimacie i rezygnacji z silników spalinowych ,armia czysta od CO2 się wam marży, czołgi na prąd. Człowiek jak będzie się chciał ewakuować samochodem to nawet tym gownem na prąd daleko nie ucieknie ,bo zasieg z dupy ,a ładownie i kolejki do niego zajmuje długi czas