Sprawę rozwiązałaby zwykła ludzka życzliwość i zrozumienie. Gdybym był rowerzystą (a jestem, bo nie mam prawa jazdy) to widząc, że droga jest ciasna, zjechałbym na trawę przepuszczając skodę. Wystarczy przyjąć do wiadomości, że za kierownicą może siedzieć młody kierowca, bojący się zbliżyć do zaparkowanych po jego prawej stronie samochodów (a i tak był blisko) oraz fakt, że nie jest się świętą krową.