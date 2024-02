W sumie to śmieszne i zarazem tragiczne jest to, że niby oszustwa są karalne. Jednocześnie można kogoś wrobić w utrzymywanie nieswojego dziecka, dodatkowo narażając go, jak i samo dziecko na ogromne cierpienia psychiczne i nie dość, że nie jest to ścigane i surowo karane to jeszcze państwo bierze w tym udział...( ͡ ° ʖ ̯ ͡ ° )