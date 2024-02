Pokaż całość

Pamiętajcie, zabieramy wam wolność słowa. Ale to w waszym interesie xDKoncerny farmaceutyczne zapewne daleko się od tej ustawy trzymały.Nie ma tu nigdzie ograniczenia się tylko do szczepionek mRNA a jak rozumiem dotyczy to wszystkich sposobów leczenia. Ogólnie jeśli ktoś uważa, że procedury wprowadzone przez koncerny są złe i będzie to nagłaśniał to już pod to prawo podlega. Wystarczy, że dwa razy opublikujecie krytykę oficjalnej procedury (repeated maneouvers) .