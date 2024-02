Jednostka w Tomaszowie Mazowieckim to za czasów poboru jedna z lepiej wyposażonych jednostek. Jako studenciak z radością zanosiłem do WKU kwit z uczelni, o odroczenie do następnej sesji, mając w głowie informacje z gazet/telewizji że jakiś żołnierz popełnił samobójstwo czy też umierał na sepsę... W tamtych czasach to straszna siermierżność wtedy była. Nie wiem, jak to teraz u zawodowych wygląda.