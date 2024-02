"Eat the rich" na naszych oczach zmienia się z propagandowego hasła w konieczność.



Niby bolszewicka wizja świata ale jednak kiedy ktoś ma tyle pieniedzy że może wywoływać wojny domowe, rozłamy polityczne i załamania gospodarcze dla wżlanego zysku to jedynhm etycznym wyjsciem jest go sciąć.



No taki bill gates, kupił tyle ziemi że nikt chyba na świecie tyle nie ma... i nagle twoj ogródek przydomowy ma za duży ślad węglowy.



No niech ktoś Pokaż całość