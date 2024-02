A w Warszawce jak wygra znów Trzaskowkskii radni z PO KO i LEWICA od lipca zacznie sie etapowy zakaz jazdy autami spalinowymi..uchwala juz 7.12.2023 została przeglosowana...nalpesze ze 90% warszawiakow jak sie o tym im powie to albo nie wierzą ze to wogóle możliwe :D:D albo wogole nie wiedza co to jest...nie zdaja sobie sprawy ze nie będą mogli zarazu wyejchac legalnie swoim autem albo wroca z wakacji i nie bedamogli do domu Pokaż całość