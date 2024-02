Unia europejska będzie się wycofywać z takich #!$%@?, być może i w przyszłości to szaleństwo się skończy.



Ale zwracając do tematu stosowanie się do założeń tej ustawy będzie dosłownie zaprzeczeniem dbania o cyberbezpieczeństwo.



W kwestii cyberbezpieczeństwa to trwa ciągły wyścig zbrojeń pomiędzy twórcami software, ekspertami cyberbezpieczeństwa itp. a wszelakiej maścii hakerami. Gdzie masowo się wyszukuje i łata luki zanim hakerzy zrobią z nich dobry użytek a hakerzy ciągle szukają to nowych luk Pokaż całość