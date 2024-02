On nie jest tak śmieszny. Ogromna część "brudnej" produkcji została przeniesiona do Chin, więc i emisje u nich wzrosły drastycznie.Zachód tępi tych, co je emitują, jednocześnie z pocałowaniem w rączkę kupuje od tych państw produkty, których produkcja za te emisje jest odpowiedzialna. Hipokryzja level max, z drugiej strony zachód ma tanio towar i jednocześnie nie doprowadza środowiska na swoich terenach do zapaści.