To kiedy Koalicja wprowadzi rozgraniczenie wszystkich kościołów w Polsce od państwa?



Ani krzyża, ani hanuki w Sejmie! I jak w Niemczech - podatnicy deklarują przynależność do kościoła i płacą na nie podatki. I do tego zakaz wspierania kościołów przez fundacje, czy instytucje zagraniczne, żeby nie zaczęły nam rosnąć meczety w każdym mieście! Utrzymanie kościoła tylko przez wiernych.