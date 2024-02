Ten wpis nie ma na celu atakować osoby transseksualne, tylko pokazać, do czego prowadzi naginanie prawa pod skrajnie lewicowe ruchy LGBT.

Mała grupka tęczowych szaleńców skutecznie zniechęca większość społeczeństwa do mniejszości seksualnych i płciowych, przez co homo- i transfobia się nasila, a co za tym idzie, rośnie zapotrzebowanie na 'dzielne' organizacje LGBT, które za pieniądze od rządu i od darczyńców będą walczyć z nienawiścią, do której sami świadomie się dokładają.



I tak Pokaż całość