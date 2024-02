Były filmy jak kaseciaki wybuchały koło himarsa jakoś sprzed miesiąca. Bezpośredniego trafienia nie było i film był zmontowany jak typowy ruski film czyli ułomnie. Ale przewijały się komentarze że jeszcze przynajmniej 2 himarsy ucierpiały od początku wojny. Czy to prawda czy nie to nie wiem. Nawet jesli byłaby to prawda to 3 uszkodzone/stracone himasce od półtora roku to bardzo dobry wynik.