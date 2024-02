Zamek Sarny w Ścinawce Górnej to klimatyczny kompleks o średniowiecznych korzeniach. Dziś, po latach zaniedbań jest on przywracany do życia. Posłużył on nam jako baza wypadowa w liczne pasma górskie Kotliny Kłodzkiej. W okolicy polecamy szczyty: Orlica, Jagodna, Wielka Sowa czy Kłodzka Góra.