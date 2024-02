Pamiętajcie że to są ludzie(?) którzy w pewnych okolicznościach mogą decydować o waszym zdrowiu, życiu (lub śmierci), mieniu i całej waszej przyszłości. W przypadku takiej służby powinni być karani x10 w stosunku do podobnych przewinień przeciętnego obywatela który takiej władzy nie posiada. A jak jest? Dostaną pewnie naganę. I to nie wszyscy. Robi coś ktoś może w sprawie niewidomych służb które nie powiązały bmw majtczaka z płonącym nieopodal autem? No właśnie.