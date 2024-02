To, że w północnych częściach miasta występuje zapadanie gruntu oraz powodzie to fakt. Ale pisanie, że za kilka lat Dżakarta całkowicie zniknie z powierzchni ziemi jest mocno na wyrost. Nawet gdyby całkowicie zaprzestano budowy wałów powodziowych, zbiorników retencyjnych oraz usprawniania systemu kanalizacji to proces zapadania się miasta zajmie dziesięciolecia.