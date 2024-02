Wczoraj wracam przez centrum ze szkolenia,lece na autobus i mijam dwoch funkcjonariuszy,tacy bojowo ubrani,kamizelka itp,co robią ? Podbijają do dwóch młodych,normalnych ludzi i slysze tylko „prosze przejśc na bok” i pierwsze co to fiskanie plecaka,to jest #!$%@? kpina,juz lepiej gdyby tej psiarni wgl nie było