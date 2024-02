Większość pozycji znika ze szkół i szkolnych bibliotek z powodu przemocy i wątków LGBTQ+,

Fajnie opisana twarda pornografia homoseksualna z elementami sadomaso, tak nie za bardzo obiektywnie. Coś mi się wydaje, że pozycje Rowling, Shaekspeare pismaki same dopisały aby rozmyć problem amerykańskich szkół jakim jest rzeczywiście nieograniczony dostęp do prawdziwej pornografi w bibliotekach szkolnych. W pozycjach tych są też kody QR przenoszące do filmów dla dorosłych