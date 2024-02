Ooo czyżby minimalna dogoniła lepiej zarabiających? No kto by pomyślał... No nieważne, bo od większej minimalnej będą większe wpływy do budżetu ¯\(ツ)/¯

Kwota wolna od podatku powinna być 12-krotnością płacy minimalnej, to byłoby uczciwe. No ale to tylko jedna partia postulowała, a połowa wykopu wołała, żeby ją ***** razem z pisem.