Grzałka typu buzała. U ruskich robili kiedyś takie kubki/czajniczki z elektrodami z dnie. Lałeś wodę, wkładałeś wtyczkę do gniazdka, chwila moment i był kipiatok. Jeden mój ruski znajomek na każdy wyjazd taki zabierał. Teraz jak uciekł do Tajlandii, to też pewnie ma ze sobą :)