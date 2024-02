Na pewno nie ma to związku z coraz większą popularnością chińskich serwisów sprzedażowych z produktami często kilkukrotnie tańszymi niż nasze oferowane w lokalnych sklepach. Teraz można kupić prawie wszystko i to za takie grosze, że kupując 10 produktów i trafiając na trzy lub cztery niskiej jakości i nie nadające się do niczego to dalej oszczędziliśmy względem zakupu tych produktów lokalnie.