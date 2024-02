To samo powinny zrobić kraje NATO łącznie z tranzytem do kaliningradu. Kacapy nie mają możliwości odpowiedzi, a po jaką cholerę pchają się do innych krajów gdy ich jest wyznacznikiem dobrobytu i kultury?



A jak chodzi imigrantów to nie wiedziałem, że najbliższym bezpiecznym krajem patrząc od Somalii jest Finlandia i to przez rosję.