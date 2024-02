No to skoro już tak jedziemy, to ciekaw jestem gdzie te miliony nieletnich przebywają np. w sylwestra? Bo przecie niemożliwym jest, aby pod opieką osób nieczeźwych byli, oni. W sensie - te nieletnie. Dzieci, znaczy się. Jeżeli to faktycznie byłby istotny temat - to ZARĘCZAM że w sylwestra, w 90% domów, dzielna mylycja zastałaby dzieci pod opieką osób nietrzeźwych. Czemu tego nie sprawdzą skoro to tak groźne zjawisko?!