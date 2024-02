Czy jego filmik spowodował hejt?

Jeżeli tak, to o czym on #!$%@??



Jedenaście razy powtarzał, że "jeżeli to prawda, to..." ale nim się upewnił, czy to prawda, wrzucił 15-minutowy film na YT.

No i wzorem propagandystów z TVP tytuł zakończył znakiem zapytania i teraz udaje idiotę...