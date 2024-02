Nie lepiej każdemu dać z automatu kategorię A którą to i tak dostaje większość, a jak ktoś chce inną to niech się odwoła w określonym terminie? Zaoszczędzono by w ten sposób wiele pieniędzy na organizację tego cyrku. Sam musiałem rozebrany latać przed komisją m.in starym dziadem który ślinił się na widok młodych facetów i wcale nie żartuję ale zastanawiam się co by było gdyby wszystkie kobiety musiały to samo przejść przed takim Pokaż całość