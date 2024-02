Jestem jak najbardziej za walka z ekoteroryzmem ale...

Zaoranie autostrad lub blokowanie kierowcow, to akurat to, co globalistom jest na reke.

Jelsli chca w ten sposob protestowac, to niech zaoraja politykom dojazdy do miejsc pracy, oraz domow w ktorych mieszkaja. To im trzeba utrudniac zycie, a nie ludziom ktorzy ich popieraja, lub ktorzy chca wykonywac swoja prace jak kierowcy TIRow.

To cos jak protest taksowkarzy, czy TIR-owcow, ktorzy na znak protestu zablokuja Pokaż całość