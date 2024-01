Chyba ktoś tam chce dobrze, ale zaczyna się brać od dupy strony, bo Włosi mają jedne z najbardziej zaśmieconych ulic w Europie.

Jak byłem parę miesięcy temu w Palermo i mieliśmy apartament w centrum to przy kamienicy nie było śmietnika, zapytaliśmy przez booking gdzie mamy wyrzucać śmieci? No wiec: 10 minut spacerem w stronę morza do kontenerów albo wyrzucić gdzieś na środku placu . Podpatrzyłem, że większość ludzi właśnie tak robi..