Sprawdziłem. Problem genetyczny. Kolejne dzieci mają szansę 2-4% na powtórzenie choroby. Najpierw chemia a potem się zobaczy. Usunięcie oczu to ostateczność. 15% szans na inne nowotwory. Nawet jeżeli się uda usunąć to i tak co pół roku okulista musi sprawdzić bo choroba może wrócić. Częstotliwość 1 na 15-20k. Trzeba leczyć szybko a nie czekać na amerykańskich specjalistów za miliony. W Polsce 250k za tą samą metodę. Efekty podobne. Podobno mamy dobrych lekarzy Pokaż całość