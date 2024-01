Typowy artykuł + typowe komentarze ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia o czym piszą. Dostawa na oko ~50% złomu z czego większość alu i Cu, który jest w 100% do recyklingu. Wartość transportu na oko, 20k euro. Nikt tego w lesie nie zakopie. Metal trafi do hut, plastik do spalarni. Normalna rzecz, normalny towar, którym się handluje po całej europie. Nie ma to nic wspólnego ze śmieciami komunalnymi czy jakimiś odpadami ze Pokaż całość