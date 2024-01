Ok. Która to już branża, którą rewolucjonizuje firma Muska?



- Płatności (PayPal)

- SpaceX (eksploracja kosmosu)

- Tesla (branża automoto)

- Neuralink (medycyjna)



Ale tutaj na pewno pod tym komentarzem na pewno się znajdzie grupa osób, które napiszą... że to wszystko to nie prawda.



Faktem jest to, że ten koleś potrafi rozwijać biznesy, a przedewszystkim zatrudniać właściwych ludzi, a gdy trzeba to i zwolnić. Który to już miesiąc czekają niektórzy na to, Pokaż całość