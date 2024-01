- dla plebsu hulajnogi i rowery co by trzoda za daleko się nie wypuszczała,

- maluchy 126p dla działaczy gminnych,

- Fiaty 125 dla powiatowych,

- dla sekretarzy wojewódzkich Polonezy,

- dla wierchuszki Lamborghini, jak trzeba lecieć do roboty do Brukseli to Gulfstreamy