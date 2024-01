Taka smutna prawda. Mozna go różnie odbierać ale to co się dzieje na rynku mieszkaniowym to już nie jest nawet patologia. To jest dramat. Dziwi mnie że młodzi tego nie widzą i głośno się temu nie sprzeciwiają. Odsunęli jednych socjalistów maja drugich tyle ze mniej kadzidłowych a bardziej tęczowych. Nie ma tu przyszłości.